Sopot. Wstęp na molo bezpłatny

Sopockie molo to jedna z najpopularniejszych atrakcji w Trójmieście i najdłuższy pomost nad Morzem Bałtyckim. Część spacerowa ma aż 511,5 m.

Bez biletów na molo w Sopocie

- W związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą, planowane rozpoczęcie sprzedaży biletów na molo zostało wstrzymane – poinformował Marcin Kulwas, dyrektor Kąpieliska Morskiego Sopot. - Pod względem technicznym byliśmy i jesteśmy gotowi do sprzedaży biletów. Przez obecną sytuację pojawiły się jednak problemy z załogą, głównie przez praktycznie zamrożenie pracowniczych badań lekarskich.

Spacer na molo

Sopocki magistrat apeluje do turystów i mieszkańców, by podczas spaceru po mieście zachowali wymagany dystans i nosili maseczki. - Cały czas monitorujemy sytuację i jeżeli okaże się, że osób odwiedzających molo jest zbyt wiele albo że nie przestrzegają obostrzeń, to możemy podjąć decyzję o ponownym zamknięciu pomostu - mówi w rozmowie z portalem Trojmiasto.pl Izabela Heidrich, rzecznik sopockiego magistratu.