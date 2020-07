Koronawirus. Wakacje 2020. Od kiedy wznowienie lotów do Egiptu, Turcji i Tunezji?

Według informacji, do których dotarli dziennikarze "Rzeczpospolitej", gotowy jest projekt rozporządzenia rządu w sprawie rozszerzenia listy krajów, do których będzie można latać z Polski, bez konieczności odbywania kwarantanny po powrocie.

Koronawirus - zakaz lotów

Jeśli te informacje się potwierdzą, to wielu Polaków z pewnością ruszy tłumnie na wakacje do pierwszych trzech krajów z tej listy. To kierunki, którym polscy turyści są wierni od lat. Tydzień w Turcji (ze śniadaniami) można zarezerwować w sierpniu za 1770 zł, all inclusive w Egipcie to koszt ok. 1800 zł, a w Tunezji już 1600 zł.