Koronawirus. Wakacje 2020. Rząd utrzymał zakaz lotów do Szwecji i Portugalii

Do 28 lipca br. rząd przedłużył zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym. W stosunku do poprzedniego rozporządzenia nie zmieniono nic na liście krajów, do których można podróżować samolotem. Mimo wszystko decyzja jest zaskakująca, bo wciąż nie można polecieć z Polski do Portugalii i Szwecji.

Rząd utrzymał zakaz lotów do Portugalii i Szwecji (123RF, Leonard Zhukovsky)