Koronawirus. Wakacje 2020. Rząd utrzymał zakaz lotów do Szwecji i Portugalii

Od 1 lipca zniesiony miał być zakaz lotów do Wielkiej Brytanii, Szwecji i Portugalii. I choć do tego pierwszego kraju można już latać, to w ostatniej chwili rząd wydał jednak rozporządzenie, w którym utrzymuje wciąż zakaz dla lotów do Szwecji i Portugalii. Za to można znowu latać m.in. na Ukrainę czy nawet do Kanady.

Kolejka do samolotu (Getty Images)