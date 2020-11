Koronawirus. Zakaz lotów przedłużony. Co się zmieniło na liście państw?

Obowiązująca do 24 listopada lista państw, z których nie można było polecieć do Polski, miała 10 pozycji. W najnowszym rozporządzeniu jest ona ciut krótsza. Sprawdzamy, co się zmieniło.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Z Polski wciąż nie można wszędzie polecieć, ale lista krajów się znowu skróciła (Getty Images)