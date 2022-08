Kosmiczne ceny jedzenia na Jarmarku św. Dominika. "Przecierałam oczy ze zdumienia"

Ceny jedzenia na Jarmarku św. Dominika

Ceny innych przekąsek czy dań na jarmarku są bardzo różnorodne i dużo wyższe niż przed rokiem. Za frytki zapłacimy od 12 do 27 zł, za gofra od 7 do 25 zł (ze wszystkimi dodatkami), kołacze kosztują ok. 20 zł, a 100 g golonki znajdziemy najtaniej za 13 zł. Pajda chleba ze smalcem to koszt od 8 zł, ale za wersję z dodatkami zapłacimy nawet 15 zł. Oscypki kosztują od 4 do nawet 8 zł. Najtańsze piwo z kija kosztuje 13 zł (0,4 l).