Kosmiczne ceny na lotniskach. "Dla ludzi o przeciętnych zarobkach to horror"

Wysokie ceny na lotniskach - za co zapłaciliście najwięcej?

Zapytaliśmy naszych czytelników, na co zdarzyło im się najwięcej zapłacić na lotnisku. Okazuje się, że wśród najczęściej wymienianych produktów są: woda, kawa i kanapki. Za 0,5 l butelkę wody na polskich lotniskach trzeba zapłacić ok. 8-10 zł. Na zagranicznych portach lotniczych cena za butelkę wody wynosi nawet ok. 7 euro (ok. 30 zł).