Koszmar na stoku w Białce Tatrzańskiej. "Zostałam potraktowana jak śmieć"

"Wjechałem w panią"

"Tuż po wypadku do chłopaka podjechała jakaś kobieta (matka lub opiekunka) z pytaniem, co się stało. Sprawca odpowiedział 'wjechałem w panią' i po stwierdzeniu faktu oboje po porostu odjechali" - dodaje pani Iza. - "Pierwszą pomocną dłoń podał mi jakiś mężczyzna pomagając odpiąć deskę. On też powiedział mojemu znajomemu, który dobiegł po chwili na miejsce zdarzenia, że wjechał we mnie młody chłopak, który następnie odjechał z jakąś kobietą".