Słynny dzwon na Kasprowym Wierchu uszkodzony. "Bardzo nam przykro"

Do uszkodzenia konstrukcji dzwonu doszło w niedzielę 23 stycznia nad ranem. Ze względu na to, że nachylenie stoku jest bardzo duże, ratraki przygotowujące trasy narciarskie muszą być przyczepione do stalowych lin zakotwionych w kopule Kasprowego Wierchu. Właśnie jedna z takich lin podczas pracy maszyny zahaczyła o konstrukcję dzwonu i ją przechyliła.