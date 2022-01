Ferie będą rekordowe? "Ok. 108-proc. wzrost liczby zapytań"

Ferie zimowe w pełni. Tegoroczne mogą okazać się rekordowe, gdyż cieszą się ogromnym zainteresowaniem turystów. Z pewnością ma na to wpływ sytuacja na świecie, w związku z którą część osób zdecydowała się na wypoczynek w Polsce. - W porównaniu do ferii sprzed dwóch lat widzimy ok. 108-proc. wzrost liczby zapytań o wolne noclegi na czas feryjnych wyjazdów - mówi Katarzyna Stępień z Nocowanie.pl.