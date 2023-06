Koszmar podczas lotu balonem. Nie żyje mężczyzna. "Żona usłyszała okropne krzyki"

- Mimo wczesnej pory na niebie było dużo balonów, ponieważ było piękny i słoneczny poranek. Nagle nastąpił błysk i coś, co wyglądało jak kula ognia po prostu spadło jak kamień - powiedział jeden ze świadków w rozmowie ze Sky News. - Moja żona usłyszała okropne krzyki, a potem ciszę. Zadzwoniliśmy na pogotowie, ale to było po prostu za wysoko, by ktokolwiek mógł przeżyć. Straszna rzecz - dodał.