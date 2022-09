Koszmar ukraińskich rodzin. Dzieci utknęły w obozach letnich w Rosji

Jedna z kobiet była tak zdesperowana, że pojechała autostopem do Zaporoża, by zdobyć pozwolenie ukraińskich władz na podróż na okupowanego przez wojska rosyjskie tereny. Stamtąd udała się na Krym, z którego przedostała się do leżącego nad Morzem Czarnym kurortu Gelendżyk w rosyjskim Kraju Krasnodarskim. Odnalazła obóz letni, w którym przebywała jej córka. Władze nakazały jej podpisanie dokumentu, w którym obiecała, że pozostanie wraz z nią w Rosji. Kobieta uciekła jednak z córką do Iziumu. Podróżowały z powrotem tą samą trasą, przez okupowane tereny i linię frontu.