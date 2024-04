Koszmar w Bieszczadach. Pokazali, jak wygląda teren po pożarze

BdPN szacuje, że zasięg pożaru to ok. 1,5 ha. Po godz. 21 policja podała, że przyczyna pożaru nie jest nam znana. - Na pewno nie doszło do wzniecenia ognia z powodu burzy. Dziś była ładna pogoda, sprzyjało to ruchowi turystycznemu. Na szczęście nie było osób poszkodowanych - przekazał 8 kwietnia po godz. 21 mł. bryg. Dariusz Dacko.