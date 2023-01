Koszmarna podróż samolotem. "Myślałam, że wyjdę z siebie"

Zgodna reakcja

Większość internautów w komentarzach popiera słowa Agnieszki. "Podpisuję się obiema kończynami pod tym postem. Ja - matka dziecka, które też lata i latało jako młoda latorośl!", "Często latam służbowo i nic tak nie irytuje, jak brak kontroli nad dziećmi! To nie chodzi o płaczącego bobasa, którego rodzice próbują uspokoić, ale się nie da! Może pierwszy raz, może zły dzień… bardziej o to jak dziecko pozwala sobie na za dużo, a rodzice to olewają", "Puszczanie głośno bajek powinno być zagrożone wysoką grzywną dla rodzica-opiekuna. Jest to zwyczajne chamstwo" - czytamy w komentarzach pod postem.