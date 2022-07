Kreta. Który kurort wybrać na urlop?

- Do najpopularniejszych kurortów we wschodniej części wyspy należą Hersonissos, Malia i Agios Nikolaos. Położone na północy Krety Hersonissos to jeden z najbardziej rozrywkowych kurortów. Wzdłuż wybrzeża ciągną się restauracje, kluby i sklepy z pamiątkami, a na obrzeżach miasta znajduje się park wodny. Ze względu na bliskość Heraklionu stanowi dobrą bazę wypadową do zwiedzania największych atrakcji wschodniej Krety - opowiada Agata Biernat.