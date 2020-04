Krwawa droga krzyżowa na Filipinach. Tradycja, która przeraża

Nigdzie na świecie obchody Wielkiego Tygodnia nie są tak spektakularne i jednocześnie szokujące, jak na Filipinach. Co roku grupa żarliwych wiernych w Wielki Piątek smaga i biczuje swoje ciała, w procesjach noszone są krzyże, a kilku śmiałków składa ofiarę poprzez ukrzyżowanie.

Ulicami miast co roku przechodzi procesja, podczas której wierni odgrywają sceny z Drogi Krzyżowej. Mężczyzna, który wciela się w postać Chrystusa niesie krzyż, a podczas drogi jest popychany i biczowany. "Miarowy dźwięk biczowania stał się hipnotyzujący. Postukiwał w uszach trzecią godzinę z rzędu. Plask, plask, klak, klak. Zaskakujące, jak szybko spowszedniał ten fantasmagoryczny pochód. Ot, czyjaś krew na spodniach, moich i cudzych. Na dziecięcych buziach, na parasolach, słupach i nawierzchni. Była wszędzie. Nic nadzwyczajnego" – opisywał podróżnik Tomasz Owsiany w swojej książce "Pod ciemną skórą Filipin".

Ale to nie koniec. W Wielki Piątek Filipińczycy biczują ciała aż do krwi i dają przybijać się do krzyża prawdziwymi gwoździami. Wierzą, że mogą w ten sposób odpokutować za grzechy, wybłagać cudowne uzdrowienia czy podziękować Bogu za doznane łaski.