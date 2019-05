Księżniczka Norwegii Marta Ludwika zakochała się w szamanie

Księżniczka Norwegii Marta Ludwika jest zakochana! Monarchini opublikowała na Instagramie zdjęcie ze swoim wybrankiem, szamanem i duchowym przewodnikiem z USA. Nie wszyscy popierają jej związek – o czym sama poinformowała.

Księżniczka Marta Ludwika zakochała się w szamanie

Marta Ludwika odpowiada na krytykę

Księżniczka zwróciła się również do tych, którzy krytykują jej związek czarnoskórym szamanem. Poprosiła, by zajęli się swoimi sprawami, bo nie mają prawa osądzać jej wyborów czy decydować za nią. – Nie wybrałam mojego mężczyzny po to, by was usatysfakcjonować albo żeby spełnić normy, którym według was powinnam podlegać – skwitowała.