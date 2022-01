Ktoś "zgubił" motorówkę. Od kilku miesięcy szukają jej właściciela

Największe znalezisko w Iławie

Co ciekawe, to największy i najcenniejszy sprzęt, jaki dotychczas trafił do Biura Rzeczy Znalezionych w Iławie. Najczęściej przynoszonymi zgubami są telefony komórkowe i rowery. Zdarzały się też nietypowe przedmioty, m.in. nowa peruka, dron czy parownica.