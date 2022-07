Kulinarne muzea w Polsce. Pierniki, obwarzanki czy rogale?

Wyjątkowym doświadczeniem jest także wizyta w muzeach związanych z jedzeniem, które oferują zarówno możliwość poznania historii danego smakołyku, jak i jego własnoręczne przygotowanie i zabranie do domu jako miłą pamiątkę lub skosztowanie na miejscu. Doceniają je turyści nawet nieprzepadający na co dzień za chodzeniem do muzeów. W końcu nie bez powodu mówi się, że przez żołądek do serca.