Na celowniku mają pensjonaty. Szajka złodziei w polskich górach

Koniec roku to wysyp tzw. kwater widmo. Wczoraj pisaliśmy o turystach, którzy wpłacili 350 zł, a gdy przyjechali do Zakopanego, okazało się, że takie miejsce nie istnieje. Lokalna policja już od dłuższego czasu apeluje, aby dokładnie sprawdzać oferty noclegów. Sugeruje, by nie dać się skusić atrakcyjnym ofertom.