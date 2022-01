La Palma powoli zaczyna oddychać. "Ależ będzie skarbów"

Jedną z nich jest Szlak Wulkanów (Ruta de los Volcanos), czyli liczący prawie 18 km pas kraterów i jedna z najpopularniejszych atrakcji na wyspie. Już wkrótce turyści będą mogli odkrywać całkowicie nowe, ukształtowane przez lawę skarby. "Kraterów, jak do tej pory naliczono 6, a oprócz tego także bez liku dziur i zagłębień" – możemy przeczytać najnowsze doniesienia mieszkańców na facebookowej grupie La Palma–Wyspy Kanaryjskie na Facebooku. - "Z pewnością dowiemy się też, ile powstało nowych jaskiń, ale to trochę potrwa. Wszystko, co powstało pod pokrywą lawy nadal wypełniają trujące gazy" – tłumaczy Polka mieszkająca na wyspie. Pomimo tego wiele osób już planuje wyjazd na La Palmę.