Polka o sytuacji na La Palmie. "Sam diabeł chciał wyleźć ze środka"

Życie na La Palmie toczy się dalej

Wydobywająca się z wulkanu lawa pokryła już niemal 900 ha, zniszczyła ok. 2 tys. budynków i wiele plantacji bananów. Mimo to życie na wyspie toczy się dalej, a mieszkańcy robią, co mogą, by zminimalizować skutki erupcji.