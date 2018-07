Larnaka podbija lato Polaków! Oto najgorętsze kierunki sezonu

Najgorętsze miejsca sezonu? Eksperci KAYAK.pl przeanalizowali wyszukiwania i zaprezentowali je w Przewodniku Travel Hacker 2018. Znaleźć w nim można listę najmodniejszych wśród Polaków kierunków, a także podpowiedzi, kiedy je odwiedzić, gdzie się zatrzymać i o czym pamiętać, aby pewnie zaplanować urlop w każdym z popularnych miejsc.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Poznaj najpopularniejsze miejsca w Polsce i na świecie, dowiedz się, które kierunki są najtańsze w tym sezonie i dokąd polecisz najdalej w najlepszej cenie. (123RF)

Larnaka

Cypr przyciąga turystów piaszczystymi plażami oraz starożytnymi zabytkami. Wśród miast greckiej części wyspy szczególną popularnością cieszy się w tym roku Larnaka. Nim jednak się tam wybierzesz, pamiętaj, że choć walutą Cypru jest euro, a nie funt, lata brytyjskiego panowania pozostawiły na wyspie lewostronny ruch uliczny. Miejsca szczególnie warte zobaczenia w okolicy Larnaki to licząca ponad 1000 lat cerkiew św. Łazarza oraz średniowieczny fort obronny (wstęp za ok. 11 zł).

Wzrost popularności latem 2018 vs. 2017: +414%

Materiały prasowe Podziel się

Ho Chi Minh

Popularność Wietnamu wśród turystów rośnie wraz ze stopniowym otwieraniem się tego kraju na świat. Miasto Ho Chi Minh, dawniej znane jako Sajgon, to miejsce, gdzie nowoczesne biurowce sąsiadują z dalekowschodnimi budowlami, takimi jak pagoda Jadeitowego Cesarza. Znajdziesz tu również wiele pozostałości po dawnych europejskich kolonizatorach, jak np. francuski teatr miejski. Fani orientalnych krajobrazów nie mogą przegapić rejsu deltą rzeki Mekong (cena ok. 200 zł, częste promocje).

Wzrost popularności latem 2018 vs. 2017: +333%

Denpasar

Spośród kilkunastu tysięcy wysp Indonezji Bali jest zdecydowanym hitem wśród podróżujących z Polski. Położone tutaj miasto Denpasar przyciąga ich nie tylko możliwością wypoczynku w egzotycznym otoczeniu. To także miejsce, gdzie podróżni mogą poznać miejscową kuchnię w restauracji Bumbu Bali albo nauczyć się regionalnej odmiany jogi. Bali to również ciągnące się kilometrami, tchnące spokojem pola ryżowe oraz liczący sobie wiele setek lat kompleks sakralno-cmentarny Gunung Kawi, który możesz zwiedzić z całą rodziną zaledwie za kilka złotych.

Wzrost popularności latem 2018 vs. 2017: +280%

Shutterstock.com Podziel się

Podgorica

Na czwartej pozycji zestawienia znajduje się miejsce z naszego europejskiego podwórka. Czarnogóra zyskuje na popularności, wyprzedzając tradycyjne kierunki podróży takie jak Włochy czy Grecja. Stolica kraju, Podgorica, wyróżnia się niewymuszoną gościnnością, unikalnym charakterem miasta i… świetnym jedzeniem. Koniecznie spróbuj burka, lokalnego specjału, który znajdziesz w każdej piekarni. Plażowanie to dla Ciebie podstawa wakacji? Nic straconego, z Podgoricy blisko do pięknych plaż na wybrzeżu Morza Adriatyckiego.

Wzrost popularności latem 2018 vs. 2017: +280%

Marrakesz

Po Dalekim Wschodzie i południowej Europie pora zawitać do Afryki. Maroko, które zamyka pierwszą piątkę najmodniejszych kierunków tego lata, wita przybyszów gorącym podzwrotnikowym klimatem i wysokimi wieżami minaretów. W Marrakeszu znajdziesz jeden z najbardziej znanych placów targowych na świecie – Dżami al-Fana – który swoją popularność zawdzięcza kwitnącemu niegdyś ruchowi hippisowskiemu. Pamiętaj, że robiąc tam zakupy, możesz, a wręcz musisz się targować! Na Twojej liście miejsc do zobaczenia w Marrakeszu nie może też zabraknąć pałacu el-Bahia (wstęp ok. 4 zł) oraz kompleksu ogrodowego Majorelle (ok. 30 zł).

Wzrost popularności latem 2018 vs. 2017: +222%

Shutterstock.com Podziel się

Manila

Przez setki lat Archipelag Filipiński był kolonizowany przez Tagalogów, Chińczyków, Hiszpanów i wreszcie Amerykanów. Stolica Filipin jest dzisiaj tętniącą życiem metropolią. W Manili zobaczysz wybudowany przez hiszpańskich konkwistadorów Fort Santiago (wstęp ok. 5 zł) czy promenadę Manila Bay ze świetnym widokiem na ocean. Wieczorami do zabawy zaprasza dzielnica rozrywki, Makati. Spróbuj swoich sił w karaoke, które na Filipinach ma status niemal sportu narodowego.

Wzrost popularności latem 2018 vs. 2017: +191%

Phuket

Choć wyprzedzona w tym zestawieniu przez Wietnam, turystyczna Tajlandia wciąż ma wiele do zaoferowania swoim gościom. Wyspa Phuket na Morzu Andamańskim dysponuje jedną z najpiękniejszych plaż kraju: piaszczystą Patong. W Phuket zobaczysz też posąg Wielkiego Buddy – malowniczy punkt w sam raz na zdjęcia z wakacji. Jeśli kogoś bardziej interesuje zwiedzanie niż plażowanie, może wybrać się do Tajlandii w porze deszczowej, od czerwca do października, unikając tym samym tłumów turystów.

Wzrost popularności latem 2018 vs. 2017: +129%

Sewilla

W sezonie turystycznym Madryt i Barcelona pękają w szwach. Tymczasem Sewilla wabi przybyszów i to nie tylko tych, którzy pamiętają jej budynki z serialu „Gra o tron”. To miasto drzew pomarańczowych oraz pełnych słońca ulic. Pałac Alcázar (wstęp ok. 40 zł) stanowi jeden z najpiękniejszych przykładów mauretańskiej architektury. Warto zajrzeć również do parku Marii Luizy (tu z kolei kręcono sceny do „Gwiezdnych Wojen”), a także zwiedzić Katedrę Najświętszej Marii Panny.

Wzrost popularności latem 2018 vs. 2017: +123%

Shutterstock.com Podziel się

Antalya

Antalya jest nazywana najpiękniejszym miastem w Turcji. Historia miasta sięga starożytności i widać ją w wielu pięknych budowlach, takich jak Stary Port czy Brama Hadriana, które zwiedzisz przechadzając się ulicami miasta. Niedaleko Antalyi znajdziesz Wodospady Duden, w pobliżu których jest wiele atrakcyjnych punktów widokowych. Po zwiedzaniu wypocznij na jednej z 80 plaż miasta, będącego nieformalną stolicą Riwiery Tureckiej.

Wzrost popularności latem 2018 vs. 2017: +123%

Pula

To największe miasto chorwackiego regionu Istria. Wyróżnia się przepiękną starówką wraz z jednym z najstarszych i najlepiej zachowanych rzymskich amfiteatrów (wstęp ok. 30 zł). Znajduje się tu także promenada, na której co roku można zobaczyć dziesiątki jachtów. Oczywiście Pula to również piękne plaże. Choć w większości są to plaże kamieniste, woda ma tu krystalicznie niebieski, charakterystyczny dla Adriatyku kolor.

Wzrost popularności latem 2018 vs. 2017: +104%

Szukasz jeszcze więcej wakacyjnych inspiracji i przydatnych wskazówek? Koniecznie odwiedź Przewodnik Travel Hacker 2018! Poznaj najpopularniejsze miejsca w Polsce i na świecie, dowiedz się, które kierunki są najtańsze w tym sezonie i dokąd polecisz najdalej w najlepszej cenie. Dla tych, którzy jeszcze nie zaplanowali urlopu, z pomocą na znalezienie najlepszej oferty przychodzi Kalkulator Cen Lotów – wpisz lotnisko wylotu oraz wymarzony wakacyjny kierunek i poznaj najlepszy czas podróż.

Partnerem artykułu jest KAYAK