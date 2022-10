Lecieli na Rodos. Na miejscu odkryli, że ktoś ich okradł

- Skontaktowaliśmy się z EasyJet, ale oni po prostu nie chcieli nas słuchać. Byliśmy ciągle odsyłani do kogoś innego i nikt nie chciał wziąć odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Będę szczery, uważam, że przeglądanie cudzej własności jest obrzydliwe. Uważam, że trzeba podnieść świadomość, by upewnić się, że nie przytrafi się to większej liczbie osób - relacjonowała para, cytowana przez portal "The Mirror".