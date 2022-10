Polacy korzystają z first minute. To sposób na spore oszczędności

Dokąd pojedziemy na wakacje?

Już w minione wakacje praktycznie wszystkie kraje - do których Polacy zazwyczaj wyjeżdżają na urlop - były otwarte, w większości nie obowiązywały już obostrzenia pandemiczne. To sprawiło, że znów można było swobodnie wybierać miejsce wypoczynku. Podobnie będzie w przyszłym roku, ale, jak pokazują dane sprzedażowe Wakacje.pl, w rankingu popularności może dojść do pewnych przesunięć. Podobnie jak podczas tegorocznego sezonu letniego, także w przyszłym roku jednym z liderów zorganizowanej turystyki wyjazdowej będzie Turcja. Na razie druga pozycja należy do Grecji i to również pokrywa się z tegorocznymi trendami. Zmianę widzimy na trzecim miejscu, na które wskoczyła Tunezja. Tego lata ta pozycja należała do Hiszpanii.