Legoland Billund zyska nowe atrakcje. Otwarcie już w marcu

Duński Legoland powoli przygotowuje się do otwarcia sezonu w marcu. Od tego roku obiekt powiększy się o strefę The lego Movie World, gdzie na przestrzeni 5 tys. m kw. powstaną trzy nowe kolejki górskie, plac zabaw oraz pierwsze w Skandynawii Latające Kino. To największa z dotychczasowych inwestycji w Legolandu w Billund.

Makieta nowej strefy robi wrażenie (Materiały prasowe)

Strefa The Lego Movie World została stworzona we współpracy z "Warner Bros. Consumer Products". Cała nowa przestrzeń będzie dysponować trzema atrakcjami przyjaznymi rodzinom, inspirowanymi postaciami oraz motywami ze światowych hitów filmowych "LEGO Przygoda" i "LEGO Przygoda 2".

- Jesteśmy bardzo podekscytowani, że w Legoland Billund powstanie nowa strefa zabawy z trzema kolejkami. To będzie wyjątkowe miejsce, pełne filmowych inspiracji, które zapewni naszym gościom mnóstwo przeżyć, dzięki którym poczują się jak w filmie - tłumaczy Christian Woller, dyrektor obiektu.

Pierwsze Latające Kino w Skandynawii to nazwa kolejki górskiej. Siedząc na niej, goście będą uczestniczyć w wyjątkowym seansie, oglądając ulubiony film w ciągłym ruchu na olbrzymim, półkolistym ekranie. Pojawią się również efekty specjalne np. podmuchy wiatru, mgła czy zapachy towarzyszące wydarzeniom w filmie.

- To kompletnie nowy rodzaj rozrywki. Duży ekran i ruszające się fotele sprawią, że goście staną się częścią filmu i dosłownie zostaną wciągnięci w świat kultowych klocków LEGO. W trakcie lotu goście udadzą się w podróż w przestrzeń kosmiczną, spotkają się z piratami, i doświadczą wielu innych znanych im przygód z Emmetem i Lucy - dodaje Christian Woller.

Strefa filmowa oferuje także inną latającą atrakcję dla nieco starszych gości. Będą oni mieli możliwość sterować samolotem i sami zadecydują, jak bardzo powinien się obracać.

- Jazda akrobacyjna to naprawdę świetna zabawa i jest przeznaczona dla starszych dzieci, ponieważ rozwijana jest nieco większa prędkość i można dostać lekkiego zawrotu głowy przed lądowaniem. Nie należy się jednak obawiać, że wylądujemy nagle do góry nogami - komentuje Christian Woller.

Punkt kulminacyjny strefy będzie stanowił ogromny plac zabaw dla dzieci z 10-metrową wieżą. Przestrzeń kosmiczna jest jego najważniejszą częścią, a dzieci będą mogły między innymi pozjeżdżać z dwóch dużych zjeżdżalni. Goście będą mogli również podziwiać piękne widoki podczas jazdy w górę i w dół z wieży.

Źródło: Materiały prasowe