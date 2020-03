Legoland w Billund. Nowe atrakcje czynne już od marca

28 marca po zimowej przerwie rusza nowy sezon w najstarszym na świecie parku rozrywki Legoland w duńskim Billund. Na dzieci i rodziców czeka mnóstwo nowości.

Nowa strefa nawiązuje do filmu "Lego Przygoda". Na powierzchni 5 tys. m kw. mieszczą się trzy kolejki górskie, plac zabaw oraz pierwsze w Skandynawii "Latające Kino". Po dniu pełnym emocji goście mogą przenocować w nowych tematycznych pokojach hotelowych razem z Emmetem, Lucy i innymi bohaterami z filmu.

Przygoda w świecie LEGO

W nowo powstałej strefie The Lego Movie World dzieci znajdą wszystko, co widziały w filmach "Lego Przygoda". Będą mogły nawet położyć się na dwupoziomowej sofie Emmeta, kręcić filmy kamerą ze statywem lub spotkać się z potworami Duplo.

- Z niecierpliwością czekamy na otwarcie bram do świata Lego Movie. Będzie to bez wątpienia jeden z najbardziej ekscytujących obszarów Legolandu z pełną ofertą tematyczną i trzema nowymi kolejkami górskimi skierowanymi do różnych grup wiekowych - komentuje Christian Woller, dyrektor parku.