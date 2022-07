Leśna ostoja na wyciągnięcie ręki

Drewniane cerkwie i kościółki, romantyczne ruiny, skanseny, zabytkowe rynki sielskich miasteczek, bunkry, wieże widokowe, z których roztacza się zapierający dech w piersiach widok – to wszystko rodzina Natalii znajdzie w bliskiej odległości od hotelu. Nie zabraknie więc celów do kolejnych krajoznawczych wypraw. Gdyby zdecydowali się zostać w hotelu, mogą skorzystać z leżaków na leśnej łące i spa z jacuzzi. Część puszczy wokół obiektu stanowi teren prywatny, więc gościom hotelu nikt postronny nie zakłóci chwil relaksu wśród natury. Same pokoje są urządzone i wyposażone w nowoczesnym stylu. Wielkie okna pozwalają podziwiać wiekową puszczę otaczającą obiekt ze wszystkich stron.