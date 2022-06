Leśnicy apelują do turystów. "To połączenie może by tragiczne w skutkach"

"Tylko chwila dzieli nas od pożaru"

"Upały nie odpuszczają, lato w pełni, turyści w lesie. Można by pomyśleć piękna sprawa. Ale czasem to połączenie może być tragiczne w skutkach dla lasu. Jeśli odwiedzający las nie będą ostrożni i uważni, nie będą przestrzegali zasad obowiązujących w lesie, dotyczących ognia, to tylko chwila nas dzieli od pożaru" - czytamy w poście udostępnionym na profilu Lasy Państwowe na Facebooku.