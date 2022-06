Szpilki na Giewoncie. "Że też się wam chce to targać ze sobą"

Nieodpowiednie obuwie podczas górskich wycieczek to temat rzeka. Praktycznie codziennie na szlakach zdarzają się nieodpowiedzialni turyści, którzy po Tatrach chodzą w japonkach czy tenisówkach. Największe zdziwienie zawsze jednak budzą damskie szpilki. Każde nieodpowiednie obuwie może prowadzić do skręcenia czy nawet złamania nogi, a w skrajnym przypadku do poważnego wypadku.