Leśnicy pokazali nagranie. Słyszeliście kiedyś ten charakterystyczny głos?

Na nagraniu możemy zobaczyć włochatkę zwyczajną - nazywana sową włochatą (Aegolius funereus), będącą gatunkiem średniego ptaka drapieżnego z rodziny puszczykowatych (Strigidae). To właśnie wiosną można usłyszeć terytorialny śpiew samców o charakterystycznym i bardzo melodyjnym "hu-hu-hu". Co ciekawe, samotne włochatki wydają takie dźwięki całymi nocami aż do maja, a nawet czerwca.