Leśnicy pokazali zdjęcia. Lepiej nie dotykać

Salamandry

Długość tych ogoniastych płazów dochodzi do ok. 24 cm, choć czasem osiągają nawet 30 cm. Żywią się m.in. dżdżownicami, ślimakami oraz gąsienicami. Przez pierwsze trzy miesiące żyją w wodzie. Po tym czasie, przeobrażone, zaczynają wychodzić na ląd. Dojrzałość płciową osiągają po ok. trzech-czterech latach. Na wolności dożywają nawet dziesięciu lat.