Leśnicy pokazali zdjęcie. "Świetnie, że zawitał też do nas"

Dorosły ryś może mierzyć od 100 do nawet 150 cm, z kolei wysokość w kłębie sięga 75 cm. Samce, w odróżnieniu od osobników żeńskich i młodych, prowadzą raczej samotne życie. Rysie użytkują duże areały, które w górach sięgają od ok. 100 do 140 km kw. Futro zapewnia im odpowiednią ochronę w warunkach niskiej temperatury dzięki trzem rodzajom włosia. Co ważne, w Polsce są objęte ścisłą ochroną, ze względu na bardzo małą populację. Przez to ryś figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.