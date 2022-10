Leśnicy pokazali zdjęcie. Ten pasożyt leczy ludzi od setek lat

Pniarek brzozowy występuje na całej półkuli północnej, w Polsce jest gatunkiem pospolitym. Jak sama nazwa sugeruje, wyrasta wyłącznie na brzozach (często na dużej wysokości), więc łatwo odróżnić go od innych, podobnych gatunków. Co ciekawe, można go spotkać także poza lasem na drewnie użytkowym, np. na wykonanych z brzozy słupkach, płotach itp. Młode owocniki są widoczne od sierpnia do października, ale obumarłe okazy można spotkać przez cały rok.