Liczył na rajskie wakacje. Skończył w kajdankach

W trakcie odprawy pracownicy obsługi naziemnej lotniska w Gdańsku mieli zwrócić mężczyźnie uwagę na zbyt duży bagaż podręczny. To rozzłościło turystę, który stał się wulgarny i agresywny w stosunku do pracowników i utrudniał ich pracę. "Zachowanie mężczyzny poskutkowało decyzją przewoźnika o usunięciu go z rejsu na Teneryfę" - czytamy w komunikacie SG.