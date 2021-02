Lista 20 "problematycznych" krajów. Ankietowani mieli problem, aby je pokazać na mapie

Międzynarodowa firma szkoleniowa The Knowledge Academy, oferująca zajęcia m.in. z zakresu IT, zarządzania biznesem i projektami, przeprowadziła w styczniu 2021 r. ankietę mającą wykazać, które kraje są najtrudniejsze do zlokalizowania. Skupiono się jednak wyłącznie na państwach zamieszkałych przez więcej niż 25 mln osób.