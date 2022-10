Listopadowy długi weekend pod palmami. Najlepsze kierunki i ceny

- Jeśli nastawiamy się na zwiedzanie, wybierzmy Dubaj z zapierającą dech w piersiach architekturą i mnóstwem atrakcji dla małych i dużych - potwierdza Marzena German. - Warto wybrać się na najwyższy budynek świata – Burdż Chalifę, spojrzeć na metropolię ze szczytu wielkiej "ramki na zdjęcia" (The Frame), czy wybrać się do jednego z licznych parków rozrywki. Do wyboru są Legoland, świat Bollywoodu, Marvela i kilka innych. Z kolei miłośnicy wypoczynku na plaży będą się świetnie czuć w Ras el Chajma, który przyciąga pięknymi plażami, resortami i all inclusive - dodaje.