Litwa. Kowno – zabytki i sekrety dawnej stolicy

Kilka kroków stąd znajduje się park Santakos. Idąc jego ścieżkami, docieramy do zbiegu dwóch rzek. Mieszkańcy wierzą w magię tego miejsca. Połączenie dwóch rzek Willi ("kobiety") i Niemna ("mężczyzny") porównują symbolicznie do sakramentu małżeństwa łączącego dwie osoby. Według jednej z tutejszych legend wystarczy tu wypowiedzieć swe marzenie, aby zostało spełnione. Turyści i mieszkańcy stawiają kamienne wieże mające przybliżyć ich do realizacji życiowych celów. Warto usiąść tu na chwilę, by podziwiać piękno otaczającej natury i nabrać sił do dalszego zwiedzania.