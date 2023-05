Liverpool. Co zobaczyć w mieście Beatlesów?

The Beatels, czyli historia muzyki zapisana w ulicach miasta

Liverpool to niezwykłe miasto owiane jest specyficzną aurą. To tutaj zespół The Beatles grał swoje pierwsze piosenki, a ślady po zespole obecne są w miejscowości do dziś. Ducha Beatlesów czuć już na lotnisku, które nosi imię Johna Lennona. Stąd wystarczy już tylko wsiąść w podmiejski autobus, aby szybko przemieścić się do centrum miasta.