Królewska majówka. Koronacja i kwitnące parki, czyli długi weekend w Londynie

Jak zapewnia Rymkiewicz, osoby które obecnie szukają lotów na pierwszą połowę maja, są dalej w stanie znaleźć bilety lotnicze w atrakcyjnej cenie, choć z pewnością będą one droższe, niż te zakupione jeszcze miesiąc temu. - Zeszły rok pokazał, że tzw. oferty "last minute" odchodzą w zapomnienie, a do gry wraca zasada "kto pierwszy, ten lepszy". Nasze analizy jednoznacznie pokazują, że zakup biletów z trzymiesięcznym wyprzedzeniem pozwala zaoszczędzić do 30 proc. Ceny lotów w obie strony do Londynu w okresie majówki obecnie oscylują na poziomie 450-750 zł w zależności od miasta wylotu. Plus jest jednak taki, że loty te są dostępne z wielu polskich miast - dodaje rzecznik eSky.pl.