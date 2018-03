Loki the Wolfdog. Pies, który jeździł nie tylko koleją

Ma własny profil na Instagramie, Facebooku i całe rzesze fanów, którzy śledzą jego podróże. Loki jest nie tylko ciekawym świata wędrowcem, ale także profesjonalnym modelem. Jego konto na Instagramie ma prawie dwa miliony followersów!

Loki podbija serca już od 2012 r. On i jego właściciel Kelly Lund są nierozłączni. Obaj kochają podróże, a wsparcie fanów wyjątkowo motywuje ich do dalszych wypraw. Kelly przyznaje, że gdyby nie oni prawdopodobnie nie udało mu się zrealizować wszystkich swoich marzeń. Pewnie wciąż by pracował dla Outdoor Recreation w Denver, a Loki byłby smutnym psem biurowym.