Lot opóźniony o cztery godziny. Wina nierozsądnego pasażera

Lot China Southern Airlines nr CZ8805 miał pierwotnie wystartować z południowego miasta Sanya do Pekinu 6 marca br. ok. godziny 10 rano czasu lokalnego. Niestety maszyna opuściła pas startowy dopiero o godzinie 14:16. Pasażerowie nie ukrywali swojego niezadowolenia, ale nie była to wina przewoźnika.