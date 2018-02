LOT stawia na Kraków. Nowe połączenie do Budapesztu i więcej lotów do Chicago

LOT rozpoczął sprzedaż biletów na nowe połączenie z Krakowa do Budapesztu. Jednocześnie przewoźnik zwiększa częstotliwość rejsów ze stolicy Małopolski do Chicago

Z Krakowa do Budapesztu polecimy od kwietnia (WP.PL)

Pierwszy rejs LOT-u z Krakowa do Budapesztu wystartuje 28 kwietnia. Do końca sezonu letniego, czyli do 27 października, do dyspozycji pasażerów będzie sześć rejsów: we wszystkie dni tygodnia oprócz czwartków. Na pokładzie każdego samolotu znajdzie się 78 miejsc dla pasażerów w trzech klasach podróży. Samolot będzie startował z Krakowa o godz. 7:55, a z Budapesztu o godz. 9:35. Lot potrwa ok. godziny. Bilety dostepne są już od 306 zł w dwie strony (z bagażem podręcznym).

Połączenie pozwoli pasażerom z południa Polski na wygodne przesiadki w Budapeszcie na rejsy dalekodystansowe.

- Pod względem liczby pasażerów Kraków jest drugim w Polsce i pierwszym w regionach portem lotniczym. Konsekwentnie wzmacniamy swoją obecność w tym miejscu – mówi Adrian Kubicki, dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT. - W założeniach strategicznych niezmiennie koncentrujemy się na budowaniu ruchu transferowego przez hub LOT-u w Warszawie. Jednocześnie w miarę w pojawiających się możliwości biznesowych i większej dostępności floty, LOT wykorzystuje potencjał połączeń spoza Warszawy, m.in. z Krakowa – dodaje.

Uruchomienie nowego połączenia do Budapesztu to nie koniec dobrych wiadomości dla pasażerów korzystających z lotniska w Krakowie. Od 5 lipca linia zwiększy częstotliwość bezpośrednich rejsów do Chicago: do dwóch w tygodniu. Dzisiaj przewoźnik lata na tej trasie bezpośrednio raz na tydzień.

- Kraków-Chicago to najkrótsze i najwygodniejsze połączenie Małopolski ze stanem Illinois. Bezpośrednie rejsy stanowią uzupełnienie oferty podróży między Krakowem a Chicago z przesiadką w Warszawie i Budapeszcie. Uruchomione w ubiegłym roku połączenie cieszy się dużym zainteresowaniem pasażerów, dlatego postanowiliśmy uatrakcyjnić naszą ofertę. Jak wynika z najnowszych danych, ponad 90 tys. osób rocznie podróżuje samolotem między Krakowem a Chicago – dodaje Adrian Kubicki.

Z Chicago samolot będzie startował w czwartki o godz. 17:25, a lądował o godz. 9:25 następnego dnia. Z Krakowa w piątki pasażerowie wystartują o godz. 12:40, a lądowanie planowane jest o godz. 15:40 czasu miejscowego. Zakładany czas przelotu to 9 godzin. Bilet w dwie strony kosztuje od 2355 zł.