Lotnisko Warszawa-Radom. Aż osiem nowych tras

Port lotniczy Warszawa-Radom

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi i Berlina. Było to jedyne lotnisko użytku publicznego w Polsce, które powstało bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie 100 mln zł. Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom, lotnisko kupił PPL w celu przygotowania go do obsługi ruchu czarterowego i niskokosztowego.