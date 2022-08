LOT ogłosił trzy nowe trasy. Mają wystartować z lotniska w Warszawie-Radomiu

Lotnisko w Radomiu ma odciążyć port lotniczy Chopina

- Z radością ogłaszamy długo wyczekiwaną wiadomość, że Lotnisko Warszawa-Radom zyskuje dziś pierwszego przewoźnika. Jesteśmy dumni, że są to Polskie Linie Lotnicze LOT. Kierunki zaproponowane przez PLL LOT to idealne miejsca docelowe, zarówno w celach służbowych jak i turystycznych. Bardzo się cieszymy, że nasz narodowy przewoźnik zobaczył potencjał wśród pasażerów z regionu oraz samego radomskiego portu. My postaramy się, aby radomskie lotnisko polubili pasażerowie i chętnie z niego latali - mówi cytowana przez portal pasażer.com Anna Dermont, rzecznik prasowy Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze".