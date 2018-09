Lotnisko zalane po przejściu tajfunu. Wystaje tylko kilka budynków

Międzynarodowy port lotniczy Kansai znalazł się pod wodą po tym, jak przez Japonię zachodnią przeszedł najpotężniejszy od 25 lat tajfun Jebi. Odwołano ponad 700 lotów. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać zalane lotnisko.

Japońska agencja meteorologiczna ostrzega przed falami, które mogą osiągnąć wysokość nawet do 12 metrów, powodziami i lawinami błotnymi. W ciągu najbliższej doby w środkowej Japonii spadnie ok 550 mm deszczu, a w zachodniej ok 400 mm.