Tłok, duchota i chaos. Koszmarna podróż pociągiem na wakacje

Pociąg kategorii Express InterCity. W trzy godziny przemierzający 360 km. W ofercie klimatyzacja, podłączenie laptopa do gniazdka elektrycznego, woda mineralna. Tyle w teorii. Pan Karol wyruszył w podróż pełną chaosu i braku standardów.

Nasz czytelnik wybrał się w podróż z Gdyni do Warszawy 29 lipca. Miał wykupioną miejscówkę na Express InterCity. Planowo pociąg miał wyruszyć w podróż o godz. 17:02. Do Warszawy Centralnej według planu miał przybyć o godz. 20:25. Już od początku nic jednak według planu się nie układało.

Brak klimatyzacji

Dopiero po 18:00 pociąg opuścił Gdynię. Duchota, wysokie temperatury w wagonach, wysokie na zewnątrz dawały się we znaki pasażerom. Konduktor dopiero w połowie drogi po naleganiu i naciskach podróżnych zmniejszył temperaturę. Ale jej spadek można było odczuć dopiero po godzinie. Pan Karol w poszukiwaniu czegoś do ochłody udał się do wagonu restauracyjnego. Ale tam zastał chaos, kolejkę i zestresowaną obsługę, która nie wiedziała, jak odnaleźć się w tej sytuacji. Jak relacjonuje czytelnik, pracownicy Warsu spierali się ze sobą, czy wydawać gorące napoje, czy ograniczyć się do zimnych. A na pytanie, jaki jest czas oczekiwania na cokolwiek do jedzenia, kucharz odkrzyknął: "Trzy lata!".