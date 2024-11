Luksus w bukowym lesie. Wybierz jesień nad Bałtykiem

Dla ułatwienia decyzji przyszłym gościom podzielono je na trzy kategorie. Chillout to te najmniejsze, z jednym podwójnym łóżkiem i dwoma rozkładanymi w salonie, więc bez problemu zmieści się w nich 4-osobowa rodzina. Apartamenty Comfort są dwupoziomowe, mają powierzchnię od 85 m i dwie łazienki oraz balkon z zestawem wypoczynkowym. Apartamenty Premium mierzą ponad 100 m kw., mają trzy poziomy, dwie łazienki i duży taras. Wszystkie posiadają aneks kuchenny i ogromne panoramiczne okna, które sprawiają, że zieleń niemal wchodzi do mieszkań. Dodatkowo każdy apartament ma oddzielne wejście, by zapewnić gościom prywatność.