Madagaskar czeka na turystów z Polski. Planuje rozszerzyć współpracę z naszymi touroperatorami

Narodowa Organizacja Turystyczna Madagaskaru zaprezentowała podczas spotkania w Warszawie swoją bogatą ofertę przed polskimi touroperatorami i przedstawicielami mediów. Przedstawiono także plany rozwoju na 2020 r. skierowane na polski rynek.

W środę 4 grudnia osoby reprezentujące Madagascar National Tourism Board spotkały się w hotelu The Westin Warsaw z 40 przedstawicielami kluczowych polskich touroperatorów, biur podróży i prasy, prezentując piękno wysp oraz zróżnicowaną ofertę dedykowaną polskim turystom. Spotkanie w Warszawie jest jednym z pięciu organizowanych przez Madagascar National Tourism Board w Europie Środkowej (pozostałe odbywają się w Sofii, Pradze, Budapeszcie i Bukareszcie). Wszystkie mają patronat madagaskarskiego Ministra Turystyki.

Joharison Jimmy Patrick, Manager ds. Komunikacji MNTB, do głównych atrakcji czwartej co do wielkości wyspy na świecie zaliczył:

• wyjątkowo bogatą faunę i florę, z zachowanymi wieloma gatunkami endemicznymi,

• zróżnicowaną kulturę, w której widać wpływy Azji i Afryki,

• zapierające dech w piersiach krajobrazy,

• ogromne możliwości uprawiania turystyki aktywnej,

• bardzo różnorodną ofertę noclegową: od tanich, lokalnych kwater po luksusowe hotele.