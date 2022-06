Magia kryje się za każdym rogiem. Odkryj legendarną Chorwację

To nie Rzymianie, to nimfy

Pula, położona w południowej części półwyspu Istria, jest jednym z najstarszych miast Chorwacji. Znajdujący się tu amfiteatr to jedna z najlepiej zachowanych budowli rzymskich na świecie. Mógł pomieścić 23 tys. widzów, co sprawia, że jest to 6. co do wielkości arena walk gladiatorów na świecie. Jego budowę rozpoczęto w II w. p.n.e. za cesarza Oktawiana Augusta. Jeden z jego następców, Wespazjusz kazał go powiększyć na prośbę swojej kochanki Cenidy, pochodzącej z Puli.